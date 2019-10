Alkohol am Steuer - Ungeheuer! Dass an diesem Spruch etwas Wahres dran ist, hat sich einmal mehr gezeigt. Ein alkoholisierter Pkw-Lenker (36) aus der Slowakei verlor in der Nacht auf Montag in Kirchberg in Tirol die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte zunächst eine Betoneinfriedung eines Firmenareals und krachte dann gegen einen Baum. Sowohl er als auch seine zwei Beifahrerinnen - darunter seine 34-jährige Ehefrau - wurden erheblich verletzt.