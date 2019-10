Wien ist Hotspot für Design-Liebhaber

Bis 6. Oktober 2019 wird Wien wieder zur City Full of Design. Designer aus Wien, Österreich und ganz Europa experimentieren, präsentieren und diskutieren. In zahlreichen Ausstellungen, Produktpräsentationen, Workshops, partizipative Projekte, Talks und Touren in der ganzen Stadt und im Fokusbezirk Alsergrund werden neue, überraschende und wegweisende Einblicke ermöglicht und Design in unterschiedlichsten Formen erlebbar gemacht.