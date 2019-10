„Ausgehungert nach echtem Wandel“

Jackson sieht einen neuen gesellschaftlichen Fokus auf Umweltschutz. „Die Menschen sind ausgehungert nach echtem Wandel und Führung bei diesem Thema und für mich fühlt es sich an als wären wir an einem Wendepunkt angelangt.“ Allein die Tatsache, dass 1,5 Millionen Menschen bei den Klimaprotesten in Deutschland auf die Straße gegangen seien, zeige, dass diesmal etwas anders sei. So glaube sie auch, dass das Potenzial, gemeinsam „entmutigende“ Klima-Herausforderungen anzugehen, größer sei denn je. „Und Stimmen wie die von Greta Thunberg sind so wichtig für die Klarheit, die wir für unseren Antrieb und Herangehensweise brauchen.“