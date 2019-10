In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 30. September 1957 wird im großen Sitzungssaal der ‚Creditanstalt-Bankverein‘ in der Wiener Schottengasse österreichische Flugverkehrs-Geschichte geschrieben: Mit der Unterzeichnung der Gründungsurkunde wird die Austrian Airlines als Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft ins Leben gerufen. Mit dem Jungfernflug am 31. März 1958 beginnt eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält.