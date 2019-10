Enttäuschendes rotes Ergebnis in Villach

Eingeschlagen hat das Ergebnis der Wahl bei der SPÖ in Villach - aber nicht im positiven Sinn. Zum zweiten Mal in ihrer Geschichte stehen die Roten nicht an erster Stelle. Mit 30,9 Prozent konnte sich die ÖVP wie auch in allen anderen Bezirken den ersten Platz sichern - obwohl sie in Villach am schwächsten abschnitt.