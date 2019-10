Fußgängerin glaubte, er habe sie gesehen

Sie nahm laut ihren eigenen Angaben den Pkw auch wahr und nahm an, dass er sie ebenfalls gesehen habe und deshalb vor dem Schutzweg anhalten werde. Zwischen der Fußgängerin und dem Pkw des 31-Jährigen kam es am Beginn des Schutzweges zur Kollision. Der 31-Jährige gab an, dass er die Fußgängerin einfach übersehen habe. Die 22-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Vöcklabruck gebracht.