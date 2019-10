Kann jeden treffen

„Jeder kann in eine Situation kommen, in der richtig geleistete Erste Hilfe über Leben und Tod entscheidet“, weiß OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Aichinger Walter. Das Einzige was man falsch machen kann, ist nichts zu tun. In 99 Prozent der Fälle passiert nichts, im Ausnahmefall bereit zu sein, lohnt sich zu 100 Prozent. Aus diesem Grund veranstaltet das OÖ. Rote Kreuz ab 30. September wieder flächendeckende Erste-Hilfe-Kurse an den Dienststellen. Unkomplizierte Online-Anmeldung und das komplette Erste-Hilfe-Kursangebot in ihrer Nähe unter www.erstehilfe.at.