Restliche Wahlkarten folgen am Donnerstag

Sie werden in zwei Tranchen ausgezählt: Am Montag werten die 112 Bezirkswahlbehörden die vor der Wahl per Postweg oder bei den Bezirkswahlbehörde abgegebenen Briefwahlstimmen aus. Damit dürften rund 907.000 Stimmen dazukommen. Die restlichen rund 45.000 Wahlkarten müssen am Donnerstag die Landeswahlbehörden auszählen. Dabei handelt es sich um am Sonntag in einem beliebigen Wahllokal abgegebene Briefwahlstimmen (ausgefüllte, unterschriebene Wahlkarten) sowie in „fremden“ Wahlkreisen abgegebene (nicht vorher ausgefüllte) Wahlkarten.