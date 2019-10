Aufregung in der Loge

Aufregung gab es auch auf den Rängen. Im VIP-Bereich. Denn in der Loge von Sponsor Michael Tojner hing das Spruchband: „So ist Rapid nicht. Sorry, Fam. Wöber.“ Da sich der Klub nie öffentlich für die Beleidigungen gegen Ex-Rapidler und Neo-Bulle Max Wöber am Cup-Mittwoch entschuldigte, nahmen es einige Anhänger selbst in die Hand. Was den Ultras nicht schmeckte. Eine Abordnung kam vom Block West in die Loge, zerriss das Spruchband. Niemand reagierte.