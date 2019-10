Álex Collado, ein 20-jähriger Barcelona-Youngster, ist derzeit in aller Munde. In der dritten Liga von Spanien, wo die Barcelona-B-Mannschaft spielt, erzielte er ein Tor, das seinesgleichen sucht. Nur Messi schaffte ähnliches in der letzten Zeit. Gegen Levante traf er nach einem unglaublichen Solo mit der Ferse. Offiziell ist Collado ein Spieler vom B-Team, er ist aber auch für die A-Mannschaft rund um Lionel Messi verfügbar. Sein Tor wird millionenfach rauf und runter gespielt: Er dribbelt durch die gesamte Verteidigung von Levante, teilt zwei „Gurkerl“ aus und schließt mit der Ferse ab. Wahnsinn! Das Tor sehen Sie hier im Video.