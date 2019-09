„FPÖ hat Strache viel Gutes zu verdanken“

Haimbuchner will mehr Transparenz und Controlling, meinte er in Richtung Spesenaffäre des ehemaligen Parteiobmannes Heinz-Christian Strache. Strache habe die „FPÖ in den letzten zehn bis 15 Jahren viel Gutes zu verdanken, aber auch was in den letzten Tagen zutage getreten ist“, sei „nicht motivierend“ gewesen. Sprich: Die Spesenaffäre habe der FPÖ Stimmen gekostet. An dem Spitzenduo Norbert Hofer und Herbert Kickl will Haimbuchner aber nicht rütteln. Für ihn stehen die beiden außer Streit.