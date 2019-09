Politiker aus dem europäischen Ausland haben am Sonntagabend den Ausgang der Nationalratswahl kommentiert. Vor allem gab es Glückwünsche an die erstplatzierte ÖVP und ihren Chef Sebastian Kurz. So haben die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron etwa per SMS gratuliert. Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe Kurz persönlich angerufen, um ihm zu gratulieren.