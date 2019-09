Über eine mögliche Regierungsbeteiligung machen sich die Salzburger Grünen noch keine Gedanken. „Die Freude und die Dankbarkeit sind sehr groß. Jetzt wird erst einmal gefeiert“, sagte die Spitzenkandidatin Astrid Rössler, die sich souverän ein Mandat gesichert hat. Landesparteichef Heinrich Schellhorn konnte das Ergebnis von 12,7 Prozent – laut Sora-Institut inklusive Wahlkartenprognose – und den deutlichen Zuwachs gar nicht fassen. „Das erste Mal, dass wir mehr Stimmen als in den Umfragen bekommen haben. Da muss am Ende noch ein Ruck durch die Bevölkerung gegangen sein“, so Schellhorn.