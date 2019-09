„Wir würden hier niemals allein die Straße überqueren. Mein Bruder Andreas und ich haben große Angst. Die Lastwagen rasen hier nur so an uns vorbei“, schildert Johannes (12) die Situation an der Packer Straße bei Klein Venedig. Auch Papa Dietmar Stippich ist ratlos. Er bangt um das Leben seiner Kinder: „Bis 2014 galt hier ein Lkw-Fahrverbot. Von einem Tag auf den anderen wurde es aufgehoben. Genau hier, wo unsere Kleinen die Straßenseiten wechseln müssen. Die ganze Ortschaft ist entsetzt. Wir fordern das Verbot zurück!“