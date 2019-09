Nummer vier in Sonnberg im Mühlkreis wurden die Grünen, die um 10,76 Prozentpunkte auf 14,51 Prozent massiv wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 2,89 Prozentpunkte: 8,51 Prozent bedeuten Platz fünf. Wenig Zuspruch erhielt die Liste JETZT bei ihrem zweiten Antreten. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 0,97 Prozent (minus 3,12 Prozentpunkte) und fiel vom fünften Platz auf den sechsten zurück.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,58 Prozent. Auf dem achten Platz findet sich die KPÖ mit 0,39 Prozent. Die Sozialistische LinksPartei, nur in Oberösterreich am Start, schaffte nur den letzten Platz. Sie erhielt keine Stimme.