In Jabing hat die ÖVP ihre Spitzenposition verteidigt. Die Volkspartei erzielte 37,78 Prozent - das ist ein deutlicher Zuwachs um 6,11 Prozentpunkte. Platz zwei ging an die SPÖ, die auf 31,33 Prozent kam. Für die Sozialdemokraten gab es also kaum Bewegung. 17,56 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 9,32 Prozentpunkte ab.