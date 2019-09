Nummer vier in Sankt Georgen bei Obernberg am Inn wurde die SPÖ, die somit von Platz drei abstieg. Das Minus von 4,92 Prozentpunkten bedeutet einen Rückgang auf 8,68 Prozent für die Sozialdemokraten. Die NEOS steigerten sich um 1,86 Prozentpunkte: 5,79 Prozent bedeuten Platz fünf. Wenig Erfolg war der Liste JETZT beim zweiten Start beschieden. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 0,96 Prozent (minus 2,06 Prozentpunkte) und fiel vom fünften Platz auf den sechsten zurück.

Zwei Parteien schließlich tummeln sich auf den hinteren Plätzen: Die KPÖ und der "Wandel" kamen auf je 0,32 Prozent. Die Sozialistische LinksPartei, nur in Oberösterreich zur Wahl stehend, bildet das Schlusslicht. Sie erhielt keine Stimme.

Die Wahlbeteiligung in Sankt Georgen bei Obernberg am Inn war mit 68,72 Prozent hoch: 312 Stimmen wurden abgegeben, 311 waren gültig. Insgesamt waren in der oberösterreichischen Gemeinde 454 Personen wahlberechtigt.