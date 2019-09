Viertstärkste Partei in Sankt Margarethen im Lungau wurden die NEOS, die um 1,5 Prozentpunkte auf 4,92 Prozent wuchsen. Die Grünen steigerten sich um 2,41 Prozentpunkte: 4,37 Prozent bedeuten Platz fünf. Die KPÖ performte konstant, die Kommunisten kamen auf 0,55 Prozent.

Dahinter landete mit 0,27 Prozent die Liste JETZT, die damit 0,71 Prozentpunkte verlor, ein Abstieg vom sechsten Platz. Ein Newcomer bei der Nationalratswahl war der "Wandel" - er konnte bei seiner Premiere aber in Sankt Margarethen im Lungau keinen Wähler finden. Die Wahlbeteiligung in Sankt Margarethen im Lungau war mit 69,46 Prozent hoch: Von den 373 abgegebenen Stimmen waren 366 gültig. Insgesamt waren in der Salzburger Gemeinde 537 Personen wahlberechtigt.