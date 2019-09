Die ÖVP bleibt in Orth an der Donau bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Mit 43,62 Prozent wuchs die Volkspartei stark um 8,54 Prozentpunkte. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 21,55 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber drastisch um 10,35 Prozentpunkte. Mit 22,07 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 18,59 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten 4,24 Prozentpunkte ab.