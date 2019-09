Nummer vier in Mitterberg-Sankt Martin wurden die NEOS, die um 2,44 Prozentpunkte auf 6,46 Prozent wuchsen. Die Grünen steigerten sich um 5,25 Prozentpunkte: 6,02 Prozent bedeuten ein ordentliches Plus und Platz fünf. Auf Platz sechs finden sich zwei Parteien: Die KPÖ (stabil) und die Liste JETZT (minus 0,78 Prozentpunkte) bekamen jeder 0,66 Prozent der Stimmen.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er schaffte bei seiner Premiere 0,33 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Mitterberg-Sankt Martin betrug 60,05 Prozent: 923 Stimmen wurden abgegeben, 914 waren gültig. Insgesamt waren in der steirischen Gemeinde 1 537 Personen wahlberechtigt.