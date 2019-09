Die ÖVP bleibt in Schröcken bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Die Volkspartei erzielte 74,39 Prozent - das ist ein Zuwachs um 1,37 Prozentpunkte. Platz zwei ging an die NEOS, die auf 9,76 Prozent kamen. Für die liberale Oppositionspartei gab es also kaum Bewegung. Der Abstand zur Nummer eins ist mit 64,63 Prozentpunkten beträchtlich. 8,54 Prozent der Wähler stimmten für für die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei eindeutig um 5,37 Prozentpunkte.