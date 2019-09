SP-Verluste in allen Bezirken

Interessant sind auch so manche Bezirksergebnisse. Die Verluste der SPÖ halten sich in den Hochburgen, also in den Flächenbezirken halbwegs in Grenzen - wohl auch weil die FPÖ dort durchwegs stark verloren hat. In Favoriten etwa kommen die Roten, zumindest laut dem Ergebnis ohne Wahlkarten, auf mehr als 38 Prozent. Das entspricht ungefähr dem Resultat von 2017. Das ist aber nur ein schwacher Trost: Die SPÖ muss in jedem Bezirk Verluste hinnehmen.