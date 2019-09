Dahinter landete mit 0,94 Prozent die KPÖ, die damit um 0,71 Prozentpunkte wachsen konnte. Erstmals am Start war der "Wandel" - er konnte bei seiner Premiere aber in Sölk keinen Wähler finden. Die Wahlbeteiligung in Sölk betrug 60,05 Prozent: 753 Stimmen wurden abgegeben, 745 waren gültig. Insgesamt waren in der steirischen Gemeinde 1 254 Personen wahlberechtigt.