Ex aequo liegen dahinter die Grünen sowie die NEOS mit 2,72 Prozent: Die Ökopartei legte in Lackendorf zu (2,21 Prozentpunkte), auch die liberale Oppositionspartei lukrierte zusätzliche Stimmen (plus 1,18 Prozentpunkte). Einen herben Rückschlag versetzte die frühzeitige Neuwahl der Liste JETZT. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 0,91 Prozent (minus 1,4 Prozentpunkte) und fiel unsanft vom vierten Platz zurück auf den sechsten.