In Schwarzenberg hat die ÖVP den ersten Platz trotz Stagnation behauptet. Die Volkspartei erzielte 52,86 Prozent, damit blieb sie im Vergleich zu 2017 praktisch stabil. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 35,56 Prozentpunkten an die NEOS mit 17,3 Prozent (plus 3,59 Prozentpunkte). 15,1 Prozent der Wähler stimmten für für die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei eindeutig um 9,84 Prozentpunkte und kletterte vom fünften Platz auf Rang drei.