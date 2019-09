Die ÖVP liegt in Thal weiter auf Platz eins. Mit einem starken Gewinn von 7,91 Prozentpunkten auf 42,07 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch überzeugend aus. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 24,68 Prozentpunkten an die Grünen mit 17,39 Prozent (plus 15,06 Prozentpunkte). Dank dieses massiven Stimmenausbaus schaffte die Ökopartei den Aufstieg von Platz sechs. 16,94 Prozent der Wähler überzeugte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten stark um 8,14 Prozentpunkte ab.