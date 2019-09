Ex aequo liegen dahinter die SPÖ sowie die NEOS mit 4,63 Prozent: Die Sozialdemokraten legten in Aderklaa zu (1,09 Prozentpunkte), die liberale Oppositionspartei büßte Stimmen ein (2,45 Prozentpunkte). Wenig Zuspruch erhielt die Liste JETZT bei ihrem zweiten Antreten. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 2,78 Prozent (minus 4,3 Prozentpunkte) und fiel unsanft vom dritten Platz zurück auf den sechsten.

Dahinter landete mit 1,85 Prozent die KPÖ, die damit um 1,85 Prozentpunkte wachsen konnte. Erstmals am Start war der "Wandel" - er konnte bei seiner Premiere aber in Aderklaa keinen Wähler finden. Die Wahlbeteiligung in Aderklaa war mit 72,67 Prozent hoch: Von den 109 abgegebenen Stimmen waren 108 gültig. Insgesamt waren in der niederösterreichischen Gemeinde 150 Personen wahlberechtigt.