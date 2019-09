Die Freiheitlichen sind jetzt Nummer zwei in Winklern. Sie erzielten 25,09 Prozent, um 13,05 Prozentpunkte weniger. Der Abstand zur neuen Nummer eins ist mit 17,93 Prozentpunkten beträchtlich. 23,02 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten etwas (0,54 Prozentpunkte) ab.

Vierte in Winklern wurden die NEOS, deren Ergebnis sich mit 4,34 Prozent kaum veränderte. Die Grünen steigerten sich um 2,24 Prozentpunkte: 3,77 Prozent bedeuten Platz fünf. Einen herben Rückschlag versetzte die frühzeitige Neuwahl der Liste JETZT. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 0,57 Prozent (minus 2,14 Prozentpunkte) und fiel vom fünften Platz auf den sechsten zurück.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,19 Prozent. Auf den letzten Plätzen geben sich- ohne eine einzige Stimme - die KPÖ und das BZÖ ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Winklern betrug 53,49 Prozent: Von den 537 abgegebenen Stimmen waren 530 gültig. Insgesamt waren in der Kärntner Gemeinde 1 004 Personen wahlberechtigt.