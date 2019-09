Die ÖVP hat in Ollersdorf im Burgenland ihren Spitzenplatz verteidigt. Das deutliche Plus von 5,65 Prozentpunkten auf 41 Prozent stärkte dabei die Volkspartei noch weiter. Platz zwei ging an die SPÖ, die auf 32,24 Prozent kam. Für die Sozialdemokraten gab es also kaum Bewegung. 14,87 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 9,3 Prozentpunkte ab.