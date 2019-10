Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Hallein (Sbg.) legte am 29. September 2019 gegen 9.35 Uhr einer Angestellten eines Spiellokales in Linz einen Zettel auf das Pult, auf dem stand, dass er 2000 Euro fordere. Nachdem die Mitarbeiterin darauf nicht reagierte, schnappte der Mann einen Barhocker und fing an die im Lokal stehenden Spielautomaten zu zertrümmern.