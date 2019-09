Nummer eins in Ottensheim ist auch 2019 die ÖVP. Mit einem Plus von 1,64 Prozentpunkten auf 32,71 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch aus. Dahinter liegen die Grünen, die auf 28,6 Prozent kamen (plus 18,79 Prozentpunkte). Diese massive Steigerung verhalf der Ökopartei zum Aufstieg vom vierten Platz. 16,67 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten drastisch um 12,54 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.