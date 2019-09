In Gramastetten ist die ÖVP auch 2019 stärkste Partei. Mit einem Plus von 2,45 Prozentpunkten auf 41,64 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch aus. Dahinter liegen mit 24,97 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die Grünen mit 16,67 Prozent (plus 11,98 Prozentpunkte). Diese massive Steigerung verhalf der Ökopartei zum Aufstieg vom fünften Platz. 15,22 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten stark um 7,28 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.