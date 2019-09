Ex aequo liegen dahinter die Grünen sowie die NEOS mit 6,49 Prozent: Die Ökopartei legte in Hohenthurn stark zu (5,4 Prozentpunkte), auch die liberale Oppositionspartei lukrierte zusätzliche Stimmen (plus 3,23 Prozentpunkte). Die KPÖ performte konstant, die Kommunisten kamen auf 0,72 Prozent.