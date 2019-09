Ex aequo liegen dahinter die Grünen sowie die SPÖ mit 4,6 Prozent: Die Ökopartei legte in Mayrhof zu (4,09 Prozentpunkte), die SPÖ büßte jede Menge Stimmen ein (6,17 Prozentpunkte). Auf Platz sechs finden sich zwei Parteien: Die KPÖ (plus 0,57 Prozentpunkte) und die Liste JETZT (plus 0,57 Prozentpunkte) bekamen jeder 0,57 Prozent der Stimmen.