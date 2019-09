Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,97 Prozent. Auf den letzten Plätzen geben sich- ohne eine einzige Stimme - die KPÖ und die Sozialistische LinksPartei ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Aichkirchen war mit 68,81 Prozent hoch: 311 Stimmen wurden abgegeben, 308 waren gültig. Insgesamt waren in der oberösterreichischen Gemeinde 452 Personen wahlberechtigt.