Die ÖVP bleibt in Steinbach an der Steyr bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Mit 49,49 Prozent wuchs die Volkspartei stark um 8,53 Prozentpunkte. Platz zwei ging an die SPÖ, die auf 20,35 Prozent kam. Für die Sozialdemokraten gab es also kaum Bewegung. Der Abstand zur Nummer eins ist mit 29,14 Prozentpunkten beträchtlich. 16,74 Prozent der Wähler überzeugte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 11,11 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.