Die Nummer eins in Sankt Pankraz heißt weiter FPÖ. 38,73 Prozent erreichten die Freiheitlichen, das ist zwar um 11,27 Prozentpunkte weniger als 2017 und ein beträchtlicher Verlust, genügte aber für den Verbleib an der Spitze. Mit einem Abstand von 9,83 Prozentpunkten liegt dahinter die ÖVP, die auf 28,9 Prozent kam (plus 5,96 Prozentpunkte). 17,92 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten 3,26 Prozentpunkte ab.