Die ÖVP liegt in Moorbad Harbach weiter auf Platz eins. Mit 42,93 Prozent wuchs die Volkspartei stark um 6,16 Prozentpunkte. Auf Platz zwei landeten die FPÖ und die SPÖ mit gleicher Stimmenanzahl, sie kamen auf je 18,47 Prozent. Für die Freiheitlichen ist dies ein dramatisches Minus von 12,68 Prozentpunkten, die Sozialdemokraten legten um 0,91 Punkte etwas zu. Viertstärkste Partei in Moorbad Harbach wurden die NEOS, die um 5,12 Prozentpunkte auf 8,87 Prozent stark wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die Grünen steigerten sich um 5,58 Prozentpunkte: 8,39 Prozent bedeuten ein ordentliches Plus und Platz fünf. Wenig Zuspruch erhielt die Liste JETZT bei ihrem zweiten Antreten. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 1,92 Prozent (minus 3,7 Prozentpunkte) und fiel unsanft vom vierten Platz zurück auf den sechsten.