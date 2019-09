Viertstärkste Partei in Brand-Nagelberg sind die Grünen, die um 4,44 Prozentpunkte auf 5,07 Prozent wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 1,05 Prozentpunkte: 2,95 Prozent bedeuten Platz fünf. Wenig Erfolg war der Liste JETZT beim zweiten Start beschieden. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 2 Prozent (minus 0,86 Prozentpunkte) und stürzte von Platz vier ab.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,47 Prozent. Auf dem letzten Platz findet sich die KPÖ mit 0,35 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Brand-Nagelberg war mit 66,62 Prozent hoch: 870 Stimmen wurden abgegeben, 848 waren gültig. Insgesamt waren in der niederösterreichischen Gemeinde 1 306 Personen wahlberechtigt.