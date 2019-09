In Maria Enzersdorf bleibt die ÖVP auf Platz eins. Die Volkspartei erzielte 40,09 Prozent. Das ist zwar um 0,81 Prozentpunkte weniger, reichte aber für den Verbleib an der Spitze. Mit einem deutlichen Abstand von 18,88 Prozentpunkten liegen dahinter die Grünen, die auf 21,21 Prozent kamen (plus 15,02 Prozentpunkte). Für die Ökopartei bedeutet die massive Steigerung den Aufstieg von Platz sechs. 14,57 Prozent der Wähler überzeugten die NEOS. Damit verbesserte sich die liberale Oppositionspartei um 4,78 Prozentpunkte.