Die Freiheitlichen sind jetzt Nummer zwei in Rottenbach. 31,99 Prozent bedeuten einen schmerzlichen Rückgang um 10,73 Prozentpunkte. 16,36 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit verbesserten sich die Sozialdemokraten leicht um 0,54 Prozentpunkte.

Viertstärkste Partei in Rottenbach wurden die Grünen, die um 6,85 Prozentpunkte auf 9,38 Prozent stark wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 1,71 Prozentpunkte: 5,51 Prozent bedeuten Platz fünf. Die Liste JETZT performte konstant, die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz kam auf 1,47 Prozent.

Dahinter landete mit 1,1 Prozent stabil die KPÖ. Erstmals am Start war der "Wandel" - er schaffte bei seiner Premiere 0,74 Prozent. Die Sozialistische LinksPartei, nur in Oberösterreich am Start, schaffte nur den letzten Platz. Sie erhielt null Stimmen.