Die Freiheitlichen sind jetzt Nummer zwei in Obernberg am Inn. Sie erzielten 27,82 Prozent und büßten damit 15,22 Prozentpunkte ein. 17,64 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten stark um 5,36 Prozentpunkte ab.

Nummer vier in Obernberg am Inn wurden die Grünen, die um 5,98 Prozentpunkte auf 9,27 Prozent stark wuchsen. Die NEOS steigerten sich um 3,7 Prozentpunkte: 6,36 Prozent bedeuten Platz fünf. Erstmals am Start war der "Wandel". Er erzielte bei seiner Premiere 0,73 Prozent.