Ex aequo liegen dahinter die Grünen sowie die NEOS mit 5,08 Prozent: Die Ökopartei legte in Holzgau zu (2,71 Prozentpunkte), die liberale Oppositionspartei blieb praktisch gleich. Auf Platz sechs finden sich vier Parteien: Die KPÖ (plus 0,51 Prozentpunkte) und die Liste JETZT (in etwa wie 2017) bekamen jeder 0,51 Prozent der Stimmen.