Die ÖVP hat in Sieggraben ihren Spitzenplatz verteidigt. Mit einem starken Gewinn von 6,35 Prozentpunkten auf 42,21 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch überzeugend aus. Platz zwei ging an die SPÖ mit 30,21 Prozent (plus 1,42 Prozentpunkte). 20,97 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 8,98 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.