Dahinter landete mit 0,29 Prozent stabil die GILT (2019 nur in Tirol und Vorarlberg am Start). Auf den letzten Plätzen geben sich die KPÖ sowie der "Wandel" mit je 0,14 Prozent ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Lingenau betrug 64,55 Prozent: 703 Stimmen wurden abgegeben, 700 waren gültig. Insgesamt waren in der Vorarlberger Gemeinde 1 089 Personen wahlberechtigt.