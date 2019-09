Die Wähler in St. Margareten im Rosental haben ihre Gunst gleichmäßig verteilt: Die ÖVP und die SPÖ landeten gemeinsam auf dem ersten Platz. Für die ÖVP, 2017 auf Platz zwei, bedeutet das einen Zuwachs um 4,12 Prozentpunkte. Für die SPÖ, die zuletzt auch an der Spitze gelegen war, ist es ein Plus von 2,96 Prozentpunkten. 14,5 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 14,76 Prozentpunkte ab.