Die ÖVP hat in Fendels ihren Spitzenplatz verteidigt. Mit einem sehr starken Plus von 10,07 Prozentpunkten auf 76,3 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch massiv aus. Dahinter liegen mit 65,93 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die NEOS, die auf 10,37 Prozent kamen (plus 5,73 Prozentpunkte). Für die liberale Oppositionspartei bedeutet diese Steigerung den Aufstieg von Platz vier. 5,19 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei um 4,53 Prozentpunkte und kletterte vom fünften Platz auf Rang drei.