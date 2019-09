Nummer eins in Raach am Hochgebirge ist auch 2019 die ÖVP. Das Ergebnis von 60,85 Prozent bedeutet einen deutlichen Zuwachs um 5,85 Prozentpunkte. Platz zwei ging an die FPÖ, die auf 20,63 Prozent kam. Für die Freiheitlichen gab es also kaum Bewegung. Der Abstand zur Nummer eins ist mit 40,22 Prozentpunkten beträchtlich. 13,23 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten 1,77 Prozentpunkte ab.