Nummer eins in Haag am Hausruck ist auch 2019 die ÖVP. Mit einem leichten Plus von 0,86 Prozentpunkten auf 38,18 Prozent konnte die Volkspartei ihre Vormachtstellung halten. Auf Platz zwei landeten die FPÖ und die SPÖ mit gleicher Stimmenanzahl, sie kamen auf je 18,76 Prozent. Für die Freiheitlichen ist dies ein dramatisches Minus von 10,26 Prozentpunkten, die Sozialdemokraten verloren um 3,74 Punkte. Viertstärkste Partei in Haag am Hausruck sind die Grünen, die um 12,04 Prozentpunkte auf 14,54 Prozent massiv wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 3,43 Prozentpunkte: 8,07 Prozent bedeuten Platz fünf. Wenig Erfolg war der Liste JETZT beim zweiten Start beschieden. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 1,03 Prozent (minus 1,2 Prozentpunkte).