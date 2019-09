Ex aequo liegen dahinter mit Prozent: Die Kommunisten bleiben konstant, die Ökopartei büßte Stimmen ein (1,85 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung in Hinterhornbach war mit 81,43 Prozent ausgesprochen hoch: Von den 57 abgegebenen Stimmen waren 57 gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 70 Personen wahlberechtigt.